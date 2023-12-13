Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan kalıcı yaz saati uygulaması açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanacağını açıkladı.

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DHA

Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kalıcı hale getirilen 'kalıcı yaz saati' uygulamasına 5 yılı aşkındır devam ediliyor…

Bazılarının ısrarla istemediği uygulama ile hala tasarruf yapılıp, yapılmadığı sorgulanıyor…

Konu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşüldüğü sırada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son dönemde tartışılan kalıcı yaz saati uygulamasına değindi.

Yıl boyunca devam edecek

Bakan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)