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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir hafta önce altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları, heyelan riskinin artması nedeniyle durduruldu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Erzincan’daki toprak kaymasına dair açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da heyelan yaşanan maden sahasında riskin arttıüğını, bu yüzden arama kurtarma faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

"Risklerden dolayı kurtarma çalışmalarını durdurduk"

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Baraj tarafındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız burada. Şu anda heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız ona çalışıyoruz. Heyelan riski kalktığı anda toprağın aktarılmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Soruşturmalar devam ediyor. Hem adli hem de idari yönden soruşturmalar devam ediyor.

"İlk günden itibaren olumlu haber vermek gayretindeyiz"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları ise şöyle:

Söylenmesi gereken hemen hemen her şeyi sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. İnsan kaynakları açısında araç yönünden her şeyimiz tam. Çalışmalarımız belli.



Tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Orada duran kütlenin stabil değil maalesef aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetini durdurduk.



Sabırlar Deresi'ndeki aramayla ilgili durum ne? Oranın tamamıyla ilgili kütlenin bir bölümünde orada da aktif olduğunu bunun dışında kalan yerle ilgili de çalışmaları yine önce güvenlik ilkesiyle devam ettiriyoruz. İlk günden itibaren olumlu haber vermek gayretindeyiz. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtları stabil olsa her gün haber vereceğiz.



Şu anda içinde bulunduğumuz durum her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen olumsuzluğu göz önünde bulundurammız. Dün akşam itibarıyla durdurduk.