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- Enerji Bakanlığı: Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek
Enerji Bakanlığı: Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek
Yavuz Sondaj Gemisi, Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 17:05
Enerji Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.