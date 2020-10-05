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    Enerji Bakanlığı: Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek

    Yavuz Sondaj Gemisi, Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 17:05
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    Enerji Bakanlığı: Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek

    Enerji Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.

     

     

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