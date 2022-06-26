Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '100 Saniyede 100 Yılın Projesi' sloganıyla Karadeniz'de devam eden Sakarya Gaz Sahası Projesi hakkında bilgi veren bir video paylaştı.

Türkiye son dönemde enerjide dışa bağımlılığından kurtulmak için çok büyük adımlar attı.

Sondaj filosunu yakın zamanda faaliyete başlaması beklenen Abdülhamid Han gemisi ile 4 gemiye çıkartan Türkiye'nin en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.

Bulunan gazın ulusal şebeke ile buluşturulup dışa bağımlılığın azaltılması için Sakarya Gaz Sahası Projesi devam ediyor.

Enerji Bakanlığı'ndan Karadeniz gazı videosu VİDEO



100 Saniyede 100 Yılın Projesi

Bu kapsamda boruları döşemeye başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önümüzdeki yıl tamamlanacak Sakarya Gaz Sahası Projesi’nin Cumhuriyetin 100. yılına atıfla 100 saniyede anlatıldığı bir video paylaştı..

Söz konusu video Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Dönmez, paylaşımına "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor." notunu düştü.





3 büyük gemi çalışıyor

Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 99'unu ithal ettiği bilgisi verilen videoda, Karadenizde'ki doğalgaz projesinin bu yükü hafifletecek en büyük adım olduğu vurgulandı.

540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Filyos Limanı'nın 170 kilometre açığında olduğu, devam eden çalışmalar kapsamında, sondaj filosundaki 3 büyük geminin bir yandan devasa vanaları tabana indirdiği bir yandan da boruların döşenmesinde faaliyet gösterdikleri bilgisi verildi.

3 hat döşenecek

12 metrelik boruların deniz tabanına yerleştirilmeye başlandığı hatırlatılan paylaşımda tabana döşenen 3 boru hattından birinin gazı karaya getireceği, birinin glikol taşıyacağı ve sonuncusunun ise fiberoptik hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacağı vurgulandı.

45 gemilik filo çalışacak

Proje devam ederken 45 gemilik bir filo görev gücü olduğu 4 bin 200 personelin de sahada çalışacağı projenin sonunda Türkiye'nin 25 yıllık doğalgaz ihtiyacının karşılanacağı müjdesi tekrarlandı.