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    Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç lira? İşte faturaya yansıyacak indirim...

    Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte artık TRT payı ve Enerji Fonu katkı payı ödenmeyecek. Peki Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç lira?
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 09:54
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    Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç lira? İşte faturaya yansıyacak indirim...

    Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, vatandaşların uzun süre şikayet ettiği TRT payı ve Enerji Fonu konusunda da bir müjdeyi verdi.

    Karar göre yeni dönemde elektrik faturalarından alınan TRT payı ve Enerji Fonu kaldırıldı. Bu gelişme üzerine vatandaşlar elektrik faturalarında ne kadar, kaç lira indirim olacağını araştırmaya başladı.

    Enerji Fonu kesintisi ne kadar, yüzde kaç? Elektrik faturasında ne kadar indirim olacak? İşte indirim oranı ve detaylar...

    ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

    Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedeldir.

    Aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir.

    FATURAYA YANSIYACAK İNDİRİM

    Her ay ortalama 100 TL elektrik faturası ödeyen bir vatandaş Enerji Fonu kesintisi ve TRT payının faturalardan silinmesiyle yaklaşık olarak 3 TL daha az ödeyecek.

    Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç lira? İşte faturaya yansıyacak indirim... #1

     

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