Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Milletimizin feraseti onların ihanetini yenecek Eskişehir'de ziyaretlere katılan Bakan Fatih Dönmez, "Ülkeyi bölmek isteyen çok fazla mihrak var. Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek inşallah" dedi.

DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan aday gösterildiği Eskişehir’de seçim çalışmalarına yaptığı ziyaretlerle devam etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde Hacı Kadir Camii’nde cuma namazı kılan Bakan Dönmez, cami cemaatiyle sohbet etti.

Ardından Eğitimciler Caddesi’ndeki esnafı dolaşan Bakan Dönmez, partisine destek istedi.

Alpagutlular Derneği’ni de ziyaret eden Bakan Dönmez daha sonra sokakta kurulan halk pazarını gezdi.

Bazı tezgahların başına geçerek satış da yapan Bakan Dönmez, Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Dipçin’i ziyaret etti.

Bebeğe isim verdi

Sütlüce Mahallesi’nde Buse ve Enes Aktürk çiftini evinde ziyaret eden Bakan Dönmez, 2 gün önce dünyaya gelen erkek çocuklarını sevdi.

Bebeğin kulağına ezan okuyan Bakan Dönmez, ailesinin isteğiyle adını kulağına söyleyerek erkek bebeğe 'Mustafa Yağız' ismini verdi.

Ardından Ak Parti Sütlüce Seçim İrtibat Bürosu’na geçen Bakan Dönmez, partililerle sohbet etti.

"Biz inandık ve hamdolsun başardık"

Bugün Edirne'de ne varsa Hakkari'de de aynı hizmetlerin olduğunu ifade eden Bakan Dönmez şöyle konuştu:

Sinop'ta ne varsa Hatay'da da o var. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye hizmetlerimiz, bütün illerimizde. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacak şekilde devam ediyor. Eskiden 20 yıl önce günde 3-4 saat elektrik kesik olurdu. Şimdi arizi nedenler hariç elektrik kesintisi hamdolsun yok. Elektriği artık sadece kömürden doğal gazdan üretmiyoruz. Rüzgardan, güneşten, biyogazdan evlerimizde kullanıp da attığımız atıklardan, hidrolikten, jeotermalden birçok kaynaktan elektrik üretir hale gelmişiz. Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynakları açısından en büyük 5 ülkesinden birisiyiz. Bunu da değerlendirelim. Jeotermalde bizden daha fazla elektrik üreten bir ülke yok. Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar şunu gösteriyor. Eğer inanırsanız, başarırsınız. Biz inandık ve hamdolsun başardık. İnanmamıza yardımcı olan en büyük gösterge de sizin bize olan teveccühünüz oldu.

"Seçim kritik"

14 Mayıs’taki seçimlerin çok kritik olduğunu belirten Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerde hemen hepsinde birinci çıktık. İnşallah 14 Mayıs'ta da sayenizde birinci çıkacağız. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz sözde, bizi yalnız bırakmayacağınızı ve mahcup etmeyeceğinize inanıyorum. Ülkeyi bölmek isteyen çok fazla mihrak var. Hepsi bir araya geldi. Eskişehir'de bunu daha net gördük. Milletimizin feraseti, onların ihanetini yenecek inşallah. Eskişehirimizi biz sadece ulusal markaların çıktığı bir kent olmaktan çıkartacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmalarını yerli otomobil Togg ile yaparken, gittiği yerlerde vatandaşlar, aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirip, içini inceledi.