Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Nisan ayı içinde Karadeniz gazını getireceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının nisanda Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne getirileceğini bildirdi.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere.

Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye, mutlu sona çok yakın.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile görüşmesinin ardından sahada incelemelerde bulundu.

"Nisan ayı içinde Karadeniz gazını getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, projenin ilk fazında sona yaklaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz.

"Bu projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir"

Dönmez, sahada çalışmaların hızla devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: