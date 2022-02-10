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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım şirketleri ile bir araya gelecek

    21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri yarın, Enerji Bakanı Dönmez ile bir araya gelecek.
    • AA
    • 10.02.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 13:34
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım şirketleri ile bir araya gelecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin patronlarını yarın, bakanlıkta düzenlenecek toplantıya çağırdı.

    Toplantının, Bakan Dönmez başkanlığında saat 14.00’te bakanlık binasında gerçekleştirileceği öğrenildi.

    FATURA DÜŞÜRME FORMÜLLERİ KONUŞULACAK

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetimlerinin de yer alacağı toplantıda, elektrik dağıtım şirketlerinin mali durumları, borç ve gelir gider tabloları masaya yatırılacak.

    Ayrıca, elektrik faturalarının düşürülmesi formülleri üzerinde durulacağı öğrenildi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım şirketleri ile bir araya gelecek #1

    KUR GARANTİLİ ELEKTRİK ARZI TALEP EDİLECEK

    Elektrik dağıtım şirketleri de EÜAŞ üzerinden uygun fiyatlı elektrik arzı sağlanması durumunda vatandaşa daha uygun tarife ile elektrik sunulabileceğini dile getirecek. Aynı zamanda şirketler, kur artışından kaynaklı artışa da dikkat çekerek, kur garantili elektrik arzı da talep edecek.


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