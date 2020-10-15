Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: O gemi geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: O gemi geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

"O GEMİ GELDİ"

Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, resmi Twitter hesabında Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadesine yer verildi.