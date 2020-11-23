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    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur'un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali..

    Paylaştığı videolarla milyonlarca takipçiye ulaşan Enes Batur, aracıyla takla atarak kaza yaptı. Takipçileri tarafından sağlık durumu oldukça merak edilen Enes Batur iyi mi, durumu nasıl..
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 12:36
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    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur'un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali..

    YouTuber Enes Batur Sungurtekin, Etiler'de trafik kazası yaptı.Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

    Birçok sosyal medya  kullanıcısı Enes Batur etiketiyle paylaşımlar yaptı. Bu mesajlar sonrası "Enes Batur öldü mü, sağlık durumu nasıl, Enes Batur arabasının son hali" gibi konular sık sık sorulmaya başlandı.

    ENES BATUR SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Kız arkadaşı Ecenaz Üçer ile birlikte çarpma sonucu takla atarak aracı kullanılamaz hale gelen Enes Batur kazadan sonra görüntülendi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Enes Batur ve Ecenaz Üçer, kazasının şokunu atlatamadı.

    Genç YouTuber'ın lüks otomobili perte çıkarken, park halinde duran araçta can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali.. #1

    ENES BATUR KİMDİR?

    Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu.

    Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri 2017 yılında ilk defa En İyi YouTuber/Instagrammer kategorisi altında bir ödül verdi ve ödülün sahibi Enes Batur oldu.

    Ancak daha sonra Batur’un kanalında ‘çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler’ bulunduğu gerekçesiyle ödülü geri alındı. Ancak, Altın Kelebek ödül tartışmalarının hemen ardından 2018’de Altın Palmiye Ödülleri’nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü’nü kazandı.

    Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018’de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019’da vizyona girdi.

    2019'un son günlerinde çıkardığı “Enes Batur – Dolunay” adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000'den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Enes Batur’un Youtube kanalında şu an 14 milyon takipçisi bulunuyor.

    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali.. #2

    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali.. #3

    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali.. #4

    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali.. #5

    Hayranlarına kötü haber! Aracıyla takla atan Enes Batur un sağlık durumu nasıl? Arabasının son hali.. #6

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