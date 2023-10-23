Enes Efendioğlu CDEJ yönetim kurulu üyeliğine seçildi! Türkiye ilk kez temsil edilecek... Enes Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin (CDEJ) Fransa’da yapılan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Enes Efendioğlu’nun seçilmesiyle Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği seviyesinde temsil edilmiş olacak.

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Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin (CDEJ) Genel Kurulu, 23- 25 Ekim 2023 tarihleri arasında Fransa’nın Strasburg Kentinde gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Gençlikten Sorumlu Bakanlıklarının katılımı ile oluşan Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin 6 kişilik yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Türkiye, ilk kez bu yıl yönetim kurulu üyeliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu’nu aday gösterdi.

48 üye ülkenin oylaması sonucunda Enes Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Türkiye ilk kez CDEJ Yönetiminde temsil edilecek

Efendioğlu’nun seçilmesiyle Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde Yönetim Kurulu üyeliği seviyesinde temsil edilmiş olacak. Efendioğlu daha önce de CDEJ’in bir alt komitesi olan Avrupa Programlama Komitesi üyeliğine seçilmişti.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Gençlikten Sorumlu Bakanlıklarının katılımı ile oluşan komite, 6 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetiliyor.

2 yıllık dönem için seçildi

CDEJ Avrupa Konseyi üyesi ülkeler düzeyinde gençlik politikalarının belirlenmesi, tavsiye kararlarının alınması, gençlik projelerine ayrılan bütçenin ve bütçe dağılımının belirlenmesi ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Gençlik Kuruluşu düzeyinde her yıl verilen fon ve hibe desteklerinin faydalanıcılarının seçilmesini sağlıyor.

2 yıllık dönem için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, ülkelerini temsilen komitede yer alıyor.