Enes Kanter, ABD vatandaşı oldu soyadını değiştirdi

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti, hemen soyadını değiştirdi. Kanter, “özgürlük” anlamına gelen Freedom soyadını kullanmaya başladı.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Ener Kanter, ABD vatandaşı oldu.

FREEDOM OLDU

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçtiğini ve soyadını Freedom (Özgürlük) olarak değiştirdiğini açıkladı.

Kanter, Twitter ismini de Enes Kanter Freedom olarak güncelledi ve vatandaşlık töreninin videosunu paylaştı.

“ÇİN VEYA TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERDE YAŞADIĞINIZ ZAMAN..."

Enes Kanter, vatandaşlığa geçmesinin ardından katıldığı televizyon programında, "Bence ABD'de yaşayanlar şanslı hissetmeli çünkü eleştirmeyi seviyorlar fakat Çin veya Türkiye gibi ülkelerde yaşadığınız zaman buradaki özgürlüğün değerini anlıyorsunuz. ABD vatandaşları çenelerini kapamalı ve dünyanın en iyi ülkesini eleştirmeyi bırakmalı. ABD'liler, ülkelerinin özgürlüklerine, insan haklarına ve demokrasisine odaklanmalı.” dedi.

TÜRK PASAPORTU İPTAL EDİLMİŞTİ

Kanter'in Türkiye pasaportu, 2017 yılında iptal edilmişti.