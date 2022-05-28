- Haberler
- Gündem Haberleri
- Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ayakları altına aldığı videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
- 28.05.2022 - 20:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada basketbolcu Enes Kanter’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.