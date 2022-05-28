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    Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

    Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ayakları altına aldığı videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
    • 28.05.2022 - 20:11
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    Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada basketbolcu Enes Kanter’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Enes Kanter hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ten soruşturma #1

     


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