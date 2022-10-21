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    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü

    Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ile görüşen FETÖ'cü Enes Kanter, İeronimos'un önünde eğildi. Kanter, daha sonra Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:51
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    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Türkiye düşmanlığına kaldığı yerden devam ediyor.

    Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

    Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

    Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un önünde eğildi

    Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

    Kanter, bu paylaşımının ardından son olarak Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u ayakta karşıladı ve önünde eğildi.

    Kanter, ayrıca Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü.

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü VİDEO

    Yunan Parlamentosu ile de temasa geçti

    FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.

    Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda “Yunanstan’ın Yeşilleri” olarak bilinen, NATO’cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.

    Görüşme sonrası Türkiye’yi hedef alan PASOK lideri Andrulakis, “Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına yönelik provokatif söylemlerinde artış var. Bunu kınıyorum.” dedi.

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü #1

    "Yunanistan onların ikinci evi oldu"

    PASOK lideri Andrulakis'ten sonra söz alan Kanter, Yunanistan’a teşekkür etti.

    Yunanistan’ın FETÖ’cülerin 2. evi olduğunu söyleyen Kanter, “Yunanistan’da çok sayıda Türkiyeli mülteci var. Desteğiniz için gerçekten minnettarız. Yunanistan, onların ikinci evi oldu." ifadelerini kullandı.

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü #2

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü #3

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü #4

    Enes Kanter, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ve siyasetçilerle görüştü #5


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