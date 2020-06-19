Enes Kanter'in babası FETÖ'den beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, örgüt üyeliğiyle yargılandığı davada beraat etti.

KRT'nin özel haberine göre, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar dün çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.

Baba Kanter’in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilmişti.

"FOTOĞRAFI, ÇOCUKLAR İNTERNETTE DOLAŞIRKEN YANLIŞLIKLA İNDİRMİŞ OLABİLİR"

Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, “Telefonuma Fetullah Gülen’in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir.” demişti.

KHK ile öğretim üyesi olarak görev yaptığı okuldan uzaklaştırılan Prof. Mehmet Kanter, oğlunu evlatlıktan ret ettiğini açıklamıştı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 15 YIL İSTENİYORDU

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Kanter’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.