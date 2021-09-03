Enflasyon açıklandı mı? Ağustos 2021 enflasyonu yüzde kaç?

Ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç? Ağustos enflasyonu açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Kira fiyatları ne kadar artacak sorusunun yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyordu.

TÜİK, 2021 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki Ağustos ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2021 Ağustos ayı enflasyon oranı...

AĞUSTOS 2021 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?



2021 Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Eylül 10.00 itibarıyla açıklandı. Enflasyon, Ağustos'ta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.