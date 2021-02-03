Enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 2021 Ocak ayı enflasyonu ne kadar?

Enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 2021 Ocak ayı enflasyonu ne kadar?

Ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 yılının ilk enflasyon oranı yüzde kaç? Ocak ayı enflasyonu ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflayon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Enflasyon oranıyla birlikte etkilenen kira fiyatları ne kadar artacak, açıklanan oranlar ile netleşiyor.

Her ayın 3'nde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyordu.

TÜİK, 2021 yılı Ocak ayı enflasyon oranlarını duyurdu. Peki enflasyon ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar..

OCAK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

2021 ocak ayı enflasyonu, TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklandı.

TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %1,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.