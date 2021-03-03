Enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 2021 Şubat ayı enflasyonu ne kadar?

Enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 2021 Şubat ayı enflasyonu ne kadar?

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları kamuoyuyla paylaşılıyor. 2021 Şubat ayı enflasyon oranı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Şubat enflasyonu yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Enflasyon oranıyla birlikte kira fiyatlarının ne kadar artacağı açıklanan oranlar sonucunda netleşiyor.

Enflasyon oranlarının her ayın 3'ünde açıklanması nedeniyle milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 2021 Şubat ayı enflasyonu ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

TÜİK, 2021 yılı Şubat ayı enflasyon oranlarını duyurdu.

Peki, 2021 Şubat enflasyon ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar..

2021 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye'nin 2021 Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı. Buna göre enflasyon, Şubat ayında yüzde 0,91 artarken yıllık bazda yüzde 15,61 oldu. TÜFE, yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı.

TÜFE'de, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.