Enflasyon oranına göre 2021 emekli ve memur zammı kararı

Enflasyon oranına göre 2021 emekli ve memur zammı kararı

Ocak 2021 memur ve emekli maaş zamları, bugün saat 10.00'da aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile bellirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 8,36; memur zammı ise 7,36 oldu.

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yeni yılda alacağı ücrete yapılacak zam miktarı, geçtiğimiz hafta içerisinde belli oldu.

Milyonlarca emekli ile memurun gözü kulağı, bugün açıklanacak enflasyon oranındaydı.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ İLE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Enflasyon; Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,36; memur emeklilerinin zammı ise 7,36 olarak belirlendi.

BAĞ-KUR VE SGK EMEKLİ AYLIĞININ ZAMMI

En düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı 1.886 liradan 2 bin 43 liraya çıktı.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 419 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4 bin 459 liraya çıkacak. Geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam alan memurun, 2021 yılının ilk ayında cebine 4 bin 542 lira girecek.

ÖDEMELER 15 OCAK’TA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak tarihinde alacak.

MERKEZ'İN BEKLENTİ ANKETİ

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14,18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışının yüzde 7,96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6,96 zamlı olması öngörülüyordu.

6 AYLIK DİLİMDE YÜZDE 3'TEN FAZLA

Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için açıklanan enflasyon oranlarının, 2020 ikinci 6 aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyordu.

Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

2020'NİN İKİNCİ YARISINDAKİ ENFLASYON FARKI

Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacaktı. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine enflasyon farkı ortaya çıktı.