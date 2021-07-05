Enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç?

Ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Haziran enflasyon oranı yüzde kaç? Haziran enflasyonu ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Kira fiyatları ne kadar artacak? sorusunun yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor. Öte yandan memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.

Bu kapsamda her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben milyonlarca vatandaş, sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyordu.

TÜİK, 2021 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki Haziran ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2021 Haziran ayı enflasyon oranı...

2021 HAZİRAN AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Piyasaları şekillendirecek olan enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı 5 Haziran Pazartesi günü yani bugün belli oldu.

Tüketici fiyat endeksi, Haziran’da yüzde 1,94 artarken yıllık bazda yüzde 17,53 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,89, aylık %4,01 arttı.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ARTIŞ

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.