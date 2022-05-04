Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım!

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım!

TÜİK tarafından her ayın üçünde açıklanan enflasyon rakamları, bu ay bayram tatili nedeniyle farklı bir tarihte açıklanacak. Peki 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Enflasyon verileri, emekli zammından kira artış oranına kadar pek çok alanda belirleyici etken oluyor.

2022 Nisan ayı enflasyon oranı için heyecanlı bekleyiş başladı. Enflasyon oranlarının her ayın üçünde açıklanması nedeniyle gözler, sabah saatlerinden itibaren TÜİK'ten gelecek açıklamalara çevrildi.

Ancak enflasyon oranı tarihi, bu ay bayram tatiline denk geldiğinden bugün açıklanmadı. Bu noktada ''Enflasyon ne zaman açıklanacak?''sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Peki enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

2022 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti nedir?

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi tarihi değişkenlik gösterdi.

Bayram sebebiyle ertelenen nisan ayı enflasyon verisi, 5 Mart 2022 Perşembe günü yani yarın açıklanacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları için çeşitli yorumlar mevcut. Mart ayına yakın oranlarda çıkabileceği gibi daha düşük ya da daha yüksek olabileceği yönünde açıklamalar gündemde.