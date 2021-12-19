Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Asgari ücretin artmasının ardından gözler, diğer alınan ücretlere çevrildi. Bu kapsamda engelli maaşlarına yapılacak artış merak konusu oldu. Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu?

2022 yılı net asgari ücret 4 bin 253 TL olurken, diğer alınan ücretlerde yaşanacak olan değişim merak edilmeye başlandı.

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı gibi verilen desteklerin, 2022 yılında ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda araştırma yapan vatandaşlar, "Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 yılında engelli aylığı ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 yılında engelli aylığı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

2022 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2022 engelli maaşında da ciddi oranda bir artış yaşandı. 2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise gelen zamla birlikte engelli maaşı 1552 lira olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı ise 2022 yılında 2706'ya yükseldi. Bu aylık geçen sene 1798 TL olarak ödeniyordu.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında yaşlılık aylığının (65 yaş maaşı) 1296 Türk lira olacağı belirtildi.