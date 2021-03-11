Engelli hibe desteği başvurusu başladı mı? Engelli hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Engelli hibe desteği başvurusu başladı mı? Engelli hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk engelli hibe desteği başvurularına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, engelli hibe desteği başvuruları başladı mı?

Engelli Hibe Desteği ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yapılan değişiklik ile ilgili detayları paylaştı.

Bunun üzerine ''Engelli hibe desteği başvurusu başladı mı?'' sorusu gündeme geldi.

Peki, Engelli hibe desteği başvurusu başladı mı? Engelli hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte engelli hibe desteği başvuruları ile ilgili bilgiler..

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli Hibe Desteği başvurularına ilişkin "65.000 liraya kadar hibe desteği sağlıyoruz. Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini belirterek ''Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz.'' dedi.

Engelli Hibe Desteği başvuruları, bugün itibarıyla e-devlet üzerinden yapılabilecek. Proje başvuruları ile kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin liraya hibe verilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN İTİBARIYLA ALINACAK

Vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirten Selçuk, “Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine Engelli Hibe Desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kullanıcı dostu ara yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz. Bugün itibariyle başvuruları almaya başlıyoruz. Hayaller engelsizdir diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.