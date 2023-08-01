Engelli kadına şiddet uygulayan hemşire tutuklandı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde engelli kadına sandalye fırlatıp tokatlayan hemşire, cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da geçtiğimiz gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde engelli bir kadın hasta, sağlıkçı tarafından darbedildi.

28 Temmuz'da hastanede kan alma odası önünde sıra beklerken kendi numarasının yanması üzerine odaya giren Y.D, burada sorumlu erkek hemşire olan A.K.E ile tartıştı.

Hemşire, sıranın Y.D'de olmadığını belirtip hastaya dışarı çıkmasını söyledi. Ancak Y.D.'nin sıranın kendisinde olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı.

Sandalye fırlatıp tokatladı

Y.D'nin hemşireye kendisinin engelli olduğunu söyleyip protez bacağını göstermesi üzerine hemşire, oturduğu sandalyeyi engelli hastaya fırlattı. Sandalyenin isabet etmesi sonrası Y.D., aldığı darbeyle yere düştü. Yaşananlar bununla kalmayıp hemşire, daha sonra hastaya iki de tokat attı.

Aldığı darbeler sonrası yaralanan Y.D., hemşireden şikayetçi oldu.

Tutuklanması ilkken reddedildi

İlk olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen hemşire A.K.E., Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebi ile sevk edildi. Mahkeme, burada A.K.E'nin tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Cezaevine gönderildi

Daha sonra karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İtiraz üzerine Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği Şüpheli hakkında yakalama kararı düzenledi.

Karar sonrası hemşire A.K.E., bugün yakalanarak Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan A.K.E., aynı gün içinde cezaevine gönderildi.