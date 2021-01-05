Engelli maaşı ne kadar oldu 2021? Engelli aylığına yüz kaç zam geldi? Ocak 2021 engelli maaşları..

Engelli maaşı ne kadar oldu 2021? Engelli aylığına yüz kaç zam geldi? Ocak 2021 engelli maaşları..

Asgari ücret zammı ve enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından engelli aylığı alan vatandaşlara zam yapılacak mı merak konusu oldu. Peki engelli maaşı ne kadar, 2021 engelli maaş zammı ne kadar?

Engelli vatandaşların maddi, manevi ve sosyal sıkıntılarını en aza indirgemek için bazı verilen hak ve ayrıcalıklardan biri de engelli maaşıdır. 2020 yılında Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara 537, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara 854 lira ödeniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan basın toplantısının ardından engelli maaşlarına 2021 yılı için yapılacak zam da belli oldu.

Peki, Engelli maaşı zammı 2021 ne kadar oldu? Engelli aylığı ocak zammı ne kadar?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2021?

2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi.

Yapılan açıklamanın ardından; Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 liraya yükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI ZAMLI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü

ENGELLİ AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli şartları taşıması durumunda engellilere, engelli maaşı, yine gerekli şartları taşımaları durumunda da engelli bakım maaşı ödemesi yapıyor.

Engelli maaşı başvurusu için gerekli görülen şartlar ise şöyle:

Engelli maaşından faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması zorunlu kılınmıştır.

Sağlık kurulu tarafından onaylanmış, 2022 engelli raporunun bulunması ve raporun güncel olması şarttır.

Engelli raporunun üzerinde, en %40 engel oranı yer almalıdır.

Üzerine mal kaydı bulunan, iyi bir işte çalışan ya da aile geliri yüksek olan kişiler, engelli maaşı talep edemezler.

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin 1/3’ünden daha fazla olmamalıdır.

Kişilerin farklı bir sosyal yardım almaması şart koşulmuştur. Aynı anda birden fazla sosyal yardım kullanılamaz.

18 yaşından küçük olan engelliler adına anne babaları ya da mahkeme tarafından atanan yasal vasileri işlem yapmalıdır.

Vasiler tarafından gerçekleştirilecek engelli maaşı başvurusunda, mahkeme onaylı vesayet belgesi kullanılmak durumundadır.

Kişilerin ve mensup oldukları hanenin aylık gelirinin yüksek olması, kişiler ve aileleri üzerine kayıtlı gayrimenkullerin bulunması gibi etkenler, engelli maaşı kullanımın hakkını ortadan kaldıracaktır.

Engelli maaşı için 2022 engelli raporunun geçerliliği devam etmek zorundadır. Engel durumu ortadan kalktığında ya da engelli raporunun kullanım hakkı sona erdiğinde, engelli maaşı kullanımı da sonlanacaktır. %90 üzeri zihinsel engelli kişilere, şartlara uyum sağlanması durumunda ömür boyu engelli maaşı ödemesi yapılmaktadır.

Engelli raporu talep eden kişilerin, 65 yaşından küçük olmaları şart koşulmuştur.



