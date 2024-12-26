Engellilere ÖTV'siz araçta yeni düzenleme: Meclis'te kabul edildi

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Meclis Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanun teklifi ile birlikte engellilerin araç alımına illişkin düzenleme de değişti.

ARAÇ ALIMINDA ON YIL SINIRI

Engellilere sağlanan ÖTV’siz araç alım hakkına ilişkin karar Meclis'ten geçti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek.

Ayrıca araçların yüzde 20 oranında yerli olması gerekecek.

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.