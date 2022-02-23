Engin Altay: CHP'lilerin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu

CHP'li Engin Altay, partinin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyledi.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

Adaylık için CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıksa da, ittifak cephesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Bugün de konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLERDEKİ ADAYDIR

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

MERAK EDİYORSANIZ ERKEN SEÇİM YAPALIM

Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa, saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.