Engin Altay: HDP'yi kapattırmayız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Devlet Bahçeli'nin HDP’nin kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' açıklamaları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

MHP liderinin bu çağrısına HDP'den sert tepkiler gelirken, CHP de HDP'ye desteğini göstermekten yine geri durmadı.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında HDP konusunu gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HDP'Yİ KAPATTIRMAYIZ"

HDP'yi savunarak bu kararın karşısında olduklarını dile getiren Altay, “HDP'nin kapatılmasındaki gerekçeleri, milletin huzuru, refahı ve esenliği ise Erdoğan ve Bahçeli çenelerini kapatırsa HDP’nin kapatılmasına gerek kalmaz.” ifadelerini kullandı.