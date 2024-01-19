Engin Altay'ın CHP'nin sızan toplantısındaki 'uzay temalı' görüntüsü hatırlandı CHP'nin bazı kurmaylarının katıldığı ve sızdırılan online toplantıda Engin Altay'ın kullandığı uzay arka planı, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay serüveninin başlamasının ardından bir kez daha akıllara geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.

Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

14 gün sürecek olan yolculuk sırasına Gezeravcı üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Engin Altay'ın kullandığı arka fon hatırlandı

Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun startının verilmesinin ardından sosyal medyada çeşitli espriler dönmeye başladı.

Bunlardan biri de CHP'li Engin Altay ile ilgili olandı.

Bilindiği üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu dönemde parti içindeki bazı kurmaylarla gizli bir zoom toplantısı yapmış ve bu görüşme kamuoyuna sızdırılmıştı.

"Engin abi yine uzaydasın"

Toplantıya dair en çok konuşulanlardan biri de CHP Milletvekili Engin Altay'ın kullandığı uzay arka planı olmuştu.

O anlarda CHP'li Onursal Adıgüzel, Altay'a yönelik, "Engin abi yine uzaydasın" diye seslenmişti.

Engin Altay'ın ise Adıgüzel'e, "Sağol, merhaba canım." diyerek cevap verdiği görülmüştü.