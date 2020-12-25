Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani ölüm sebebi nedir?

Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nurşani'ye dair bilgiler de merak konusu oldu. Engin Nurşani kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, işte detaylar..

Engin Nurşani, geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan sanatçı bugün hayatını kaybetti.

Engin Nurşani'nin biyografisi ve hayatı araştırılmaya başladı. Engin Nurşani kimdir, Engin Nurşani ölüm nedeni nedir soruları gündeme geldi. İşte Engin Nurşani'ye dair merak edilenler..

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984'te Gaziantep'ten Almanya'nın Krefeld şehrinde, ozan Aşık Ali Nurşani ve Angelika Ayhan'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanatçı küçük yaşlarından itibaren babasından müzik eğitimi aldı, konserlerine katıldı.

Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istedi ancak Ali Nurşani oğlunun "daha iyi bir meslek seçmesini" isteyerek bu kararına karşı çıktı.

2003 başlarında Engin, babasından habersiz olarak, ilk albümü "Adına Bir Çizik Çektim"i çıkartacağı İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik kariyerine başladı. Babası ise oğlundaki müziğe olan sevgiyi görünce ısrarından vazgeçip destek olmaya başladı. Ali Nurşani bir röportajda, oğluna karşı çıkma sebebinin 'müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın onun da başına gelmesini istemeyişi' olduğunu söyledi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI, MÜZİĞE DÖNDÜ

Engin Nurşani, 2008'de Kahramanmaraş'ta bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere, arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktı. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arasındaki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani, bir süre yoğun bakımda kaldı ve tekrar sağlığına kavuştu, müzik kariyerine devam etti.

GIRTLAK KANSERİNE YAKALANDI

Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hasta olduğunu duyurması ve yardım istemesi ile kamuoyu, Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavi altında olan ve her şeyin olumlu gittiğini belirten Engin Nurşani, Instagram adresinden sevenlerine 'tekrar sanata döneceğini' bildirdi.

Tedavi gören sanatçı, 25 Aralık 2020'de hayata veda etti.

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