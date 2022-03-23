CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AB Konseyi raportörleri ile yaptığı görüşmede, Avrupa'nın Ukraynalı göçmenlere gösterdiği anlayışın Suriyelilere de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Eş Raportörlerinden John Howell ve Boriss Cilevics'i Meclis'te kabul etti.

Özkoç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile daha düzenli ve istikrarlı bir bağ içinde görüşmeleri sürdürmeyi arzu ettiklerini belirtti.

"TÜRKİYE, AVRUPA'YA DÜZENSİZ GÖÇÜ YÜZDE 97 ENGELLEDİ"

Özkoç, Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan Ukraynalı mülteci akınına dikkat çekti.

Engin Özkoç, AB ve Türkiye arasında 2015 yılında 18 Mart'ta varılan mutabakatı hatırlatarak, "Bu çerçevede Avrupa'ya yönelik düzensiz göç, ülkemiz tarafından yüzde 97 oranında engellenmiştir. Ancak aynı dönemde ülkemiz üzerindeki göç baskısı tahammülleri de zorlayacak şekilde sürmüştür. Samimi olmak gerekirse buna karşılık AB yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

Engin Özkoç: AB aynı anlayışı Suriyelilere de göstermeli ViDEO



"UKRAYNALILARA GÖSTERDİĞİNİZ ANLAYIŞI SURİYELİLERE DE GÖSTERİN"

AB Yüksek Temsilcisi Borell, AB Konseyi'ne sunduğu raporda ülkemizin yükümlülüklerini yerine getirdiğini teyit etmiştir. Ülkemizde 3,7 milyonu aşkın geçici koruma altındaki Suriyeliler barınmakta, 4 milyon civarında sığınmacı, mülteci bulunmaktadır. Konseyin ve AB'nin Ukraynalı göçmenlere gösterdiği anlayışı, Türkiye'de büyük bir baskıyla konuşlandırılan Suriyeli göçmenlerle ilgili de göstermelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.