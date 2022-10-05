Engin Özkoç: Teklifi görelim, ona göre cevabımızı vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifine ilişkin, "Teklifi görelim, tam olarak ne istediklerini anladığımızda cevabımızı vereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç, Türkiye’nin barış, uzlaşma, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Kılıçdaroğlu yurttaşlarımızın, birlik beraberlik içinde yaşayanların farklı görüşleri olsa dahi ayrılmadan, barış içinde yaşaması için mücadele başlattı. CHP olarak tam arkasındayız. ‘Geleceğin Türkiye’sinde endişelerinize yer yok’ diyor. ‘Siyasette istismar edilen konuya kanuni güvence altına alalım’ diyor." ifadelerini kullandı.

"Teklifi görelim, ona göre cevap vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifine ilişkin soru üzerine ise Özkoç, "Bizim teklif ettiğimiz kanun, kanunlaştığında sorunların üstesinden geliyor. Endişe ortadan kalksın istiyoruz. Erdoğan ‘bunun içine şunu da koyacağım, bunu da koyacağım diyor’, samimiyet görmüyoruz. Teklifi görelim, getirsin görelim. Biz bir yasayı çok yalın haliyle getiriyoruz, karşı taraf bu yasanın genişletilerek anayasa değişikliği haline getirilmesini istiyor. Tam olarak ne istediklerini anladığımızda cevabımızı vereceğiz." dedi.