Engin Özkoç'a, Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası

Engin Özkoç'a, Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın yaptığı açıklamaya göre, davalı Özkoç partisinin 9 Ocak’ta yapılan Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda Erdoğan’a yönelik ithamlarda bulundu.

Bunun üzerine, Erdoğan’ın avukatları, Özkoç’un aleyhine Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

Bugün açıklanan dava sonucuna göre Engin Özkoç tazminat cezasına mahkum edildi.

30 bin lira tazminat ödeyecek

Bugün görülen duruşmada, davalı Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.