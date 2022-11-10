Petrol
92.64
-0.01%
Euro
18.7139
0.47%
Dolar
18.5682
-0.11%
Altın
1.022
0.41%
Borsa
4424
0.00%
Bitcoin
332.772
-0.78%
BTXN Coin
9.06
4.37%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Engin Özkoç'a, Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.
    • 10.11.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Engin Özkoç'a, Erdoğan'a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın yaptığı açıklamaya göre, davalı Özkoç partisinin 9 Ocak’ta yapılan Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda Erdoğan’a yönelik ithamlarda bulundu.

    Bunun üzerine, Erdoğan’ın avukatları, Özkoç’un aleyhine Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

    Bugün açıklanan dava sonucuna göre Engin Özkoç tazminat cezasına mahkum edildi.

    30 bin lira tazminat ödeyecek

    Bugün görülen duruşmada, davalı Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

    Engin Özkoç a, Erdoğan a hakaretten 30 bin lira tazminat cezası #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ukrayna'ya 18 milyar euro yardım teklifi
    Dünya

    Ukrayna'ya 18 milyar euro yardım teklifi

    Şükrü Özyıldız, hastaneye kaldırıldı
    Magazin

    Şükrü Özyıldız, hastaneye kaldırıldı

    Görüş Bildir