Engin Özkoç'tan Muharrem İnce'ye: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor

Muharrem İnce'nin 'Bence CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır' sözlerine, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan sert tepki geldi. Özkoç, "Size mi düştü CHP'nin kimi aday göstereceği' dedi.

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, dün akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

2023 seçimleri öncesi partilerin adaylarıyla ilgili düşüncesini dile getiren İnce, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLMALI"

Memleket Partisi Lideri, "Bence CHP’nin adayı Sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır, yakışanı odur. İyi Parti’nin adayı da Meral Hanım olmalıdır." dedi.

Muharrem İnce'nin bu ifadeleri, bugün CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a düzenlediği basın toplantısında soruldu.

CHP'li Engin Özkoç: Kime ne bizim adayımızdan

"NİFAK SOKMAK İÇİN İÇİNİZ İÇİNİZİ YİYOR"

İnce’nin “CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu, İyi Parti’nin adayı Akşener olmalı” sözleri üzerine Özkoç, "Kime ne? Size mi düştü CHP kimi aday gösterecek? Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor, biliyoruz." ifadelerini kullandı.