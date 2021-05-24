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    Engin Özkoç'un Cenab-ı Allah demesi CHP'lileri rahatsız etti

    Engin Özkoç'un Cenab-ı Allah demesi CHP'lileri rahatsız etti

    Muhafazakar kitleyi etkileyip oy almak için hitap değişikliğine giden CHP'ye, parti içinden tepkiler bitmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 17:09
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    CHP'nin gelecek seçimler adına oy toplamak için uyguladığı politikalardan, CHP içinden şikayetler var.

    Bu şikayetlerden biri de muhafazakar kitleye hitap...

    Son günlerde  sağ tabandan oy almak için "Önce Allah'a, sonra CHP'ye güveneceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız." gibi seslenişlerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden rahatsız olan CHP'liler, partiye uyarılarda bulunmuştu.

    Partinin sol düşünceden sağa kayıyor algısının yaratılmasını istemeyen CHP'lilerin son tepkisi ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a geldi.

    "CENAB-I ALLAH" İFADESİNE TEPKİ

    Engin Özkoç'un, bugün sosyal medya hesabı Twitter'dan "At izi it izine karıştı Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin." ifadesini kullanıp, tweet'inin sonuna dua emojisi koymasına bazı CHP'liler, "Cenab-ı Allah dediğiniz de bitti iş. Kimiz biz yahu? Cenab-ı Allah'ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?" diyerek tepkilerini gösterdi.

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #1

    GELEN DİĞER TEPKİLER;

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #2

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #3

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #4

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #5

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #6

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #7

    Engin Özkoç un Cenab-ı Allah demesi CHP lileri rahatsız etti #8

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