Engin-Dilan Polat çifti, gündemden düşmüyor.

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından cezaevine giren ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen çift adına görülen bazı davalar sürüyor.

Bu davalardan birinin sonuçlandığını ise ikilinin avukatı açıkladı.

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından Engin Polat'a verilen beraat kararını paylaştı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle açıkladı:

"Kamuoyunun Bilgisine,



İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davasında da öncül suç olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonunda müvekkilim ENGİN POLAT hakkında BERAAT kararı verilmiştir.



Kamuoyunda uzunca bir süre maalesef belli bir kesim tarafından müvekkile ilişkin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir kısım kişilik hakları da ihlal edilmiştir.



Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkil hakkında beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile de paylaşmak isteriz.



Saygılarımızla"