Engin Polat tahliye oldu, Dilan Polat'ın hayranları sevinç çığlığı attı Engin Polat'ın tahliyesi sonrası sevinç çığlıklarına boğulan Dilan Polat'ı yalnız bırakmayan hayranları, adliyede sevinç çığlıkları attı ve o anları kaydetti.

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Haber Merkezi

Türkiye, Dilan-Engin Polat çiftini konuşuyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti, tahliye oldu.

Önce Dilan Polat, bugün ise açıklanan ara karardan sonra Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşi tahliye edildi.

40 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ancak 10 ay sonra tahliye edilen Engin Polat'ın haberini alan Dilan Polat, adliyede sevinç çığlıkları atmaya başladı.

HAYRANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini alan Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu'ya sarıldı.

Akabinde ise Dilan Polat'ın hayranları, sevince boğuldu. Hem adliye içerisinde hem de adliye dışarısında Dilan Polat'ın hayranlarının beklediği öğrenildi.

Dilan Polat, adliyeden sonra eşi Engin Polat'ın tahliyesi için Çorlu'ya gitti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.