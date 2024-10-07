Engin Polat'a hapis cezası Geçtiğimiz ay hapisten çıkan Engin Polat'a, komşularını darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda Engin Polat ve eşi Dilan Polat, kara para suçlamasından tahliye olmuşlardı.

Bu kez Engin Polat hakkında başka bir karar verildi.

Engin Polat, bu kez komşularını darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

1 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Engin Polat'a "komşularını darbetme" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ancak ceza ertelendi. Eşi Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.

KARA PARADAN TAHLİYE

Daha önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Polat çifti, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu davada Engin Polat için 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

DARP DAVASINDA YENİ BİR BÖLÜM

Kara para davasından sonra şimdi de şiddet suçlamasıyla gündeme gelen Engin Polat'ın cezası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle geçtiğimiz aylarda tahliye edilmesi ve yeni bir suçlamayla karşı karşıya gelmesi, sosyal medyada geniş yer buldu.

DAVA SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Davanın detayları ve kararın gerekçeleri henüz netlik kazanmadı. Hukuk çevreleri, kararın gerekçelerinin açıklanmasıyla birlikte davanın daha net bir şekilde değerlendirilebileceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABER Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili soru işaretleri

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılmıştı.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülmüştü.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.