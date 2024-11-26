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Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yeniden cezaevine girebilir...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat Ailesi'ne ait olan şirketlerde yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Tamamlanan soruşturmadaki bazı detaylar ise bir hayli dikkat çekici...

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510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Alper Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve internet fenomeni Tolunay Topal, şirket yetkilisi olarak yer aldı.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topal hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.