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    Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti

    Dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye itiraz eden Enis Berberoğlu, dilekçesinde “Usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir” ifadelerini kullandı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:26
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    Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu.

    Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, “9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir.” denildi.

    "USUL VE YASAYA UYGUN..."

    Dilekçede, “usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi” talep edildi.

    Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti #1

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