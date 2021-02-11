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Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti

Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti

Dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye itiraz eden Enis Berberoğlu, dilekçesinde “Usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir” ifadelerini kullandı.