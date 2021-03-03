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- 11 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
11 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte 10 adet dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e ulaştı.
- AA
- 03.03.2021 - 14:53
- Güncelleme : 03.03.2021 - 15:16
Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
8 VEKİL HAKKINDAKİ 11 FEZLEKE MECLİS'TE
Enis Berberoğlu'nun yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"
Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.