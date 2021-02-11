Euro
8.5561
-0.01%
Dolar
7.0442
-0.19%
Altın
417.02
-0.2%
Borsa
1.555
0.49%
Bitcoin
325.704
-0.97%
EXEN Coin
18.11
10.09%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli

    TBMM Genel Kurulu'nda okunan mahkeme kararı üzerine, Enis Berberoğlu yeniden CHP milletvekili oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli

    Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vermişti.

    İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi hükmedilmişti.

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulması yönünde karar verdi.

    YENİDEN MİLLETVEKİLİ OLDU

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında verdiği karar ile ilgili Başkanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

    Böylece Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı.

    Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir