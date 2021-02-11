Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli

TBMM Genel Kurulu'nda okunan mahkeme kararı üzerine, Enis Berberoğlu yeniden CHP milletvekili oldu.

Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vermişti.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi hükmedilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulması yönünde karar verdi.

YENİDEN MİLLETVEKİLİ OLDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında verdiği karar ile ilgili Başkanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Böylece Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı.