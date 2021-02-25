Enis Berberoğlu'nun, dokunulmazlık fezlekesine itirazı reddedildi

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verildi.

Gelişme üzerine Berberoğlu'nun avukatlarının, 3 ayrı suçtan hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye yaptığı ikinci itiraz, üst mahkemece reddedildi.

İTİRAZLARIN REDDİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Berberoğlu hakkında fezlekenin düzeltilmesi talebi konusunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 11 Şubat 2021 tarihli ret kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, avukatların yerinde görülmeyen itirazlarının reddine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Enis Berberoğlu'nun avukatları, daha önce yaptıkları itirazı reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni bir itiraz dilekçesi sunarak, talebin reddi durumunda dilekçelerinin, yeni değerlendirme için üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etmişti.

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce verdiği ret kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek, yeni talebi de reddetmiş ve dilekçeyi üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

"SUÇUN HUKUKİ TASNİFİ MAHKEMEYE AİT"

Avukatlar, Berberoğlu'nun TCK'nın 329. maddesi (Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama) uyarınca 5 yıl 10 aylık hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, fezlekenin sadece bu suçtan yazılması gerektiğini iddia etmişti.

Bu talebi reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre (TCK) 328/1, 329/1 ve 330/1 olarak değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle düzenlenen fezlekeye her 3 kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği ve suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğunu" bildirmişti.