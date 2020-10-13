Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, mit tırları davasında, davaya konu olan görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Bu kapsamda vekilliği düşürülen Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi (AYM), hak ihlali kararı verdi.

AYM Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin bu kararının ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanması ve vekilliğinin geri verilmesi konusu gündeme geldi.

Bu kapsamda yeniden yargılanma talep edildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

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