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- Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı
Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı
İzmir'deki depremin ardından Giray İleri adlı vatandaş 6 saat sonra sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 30.10.2020 - 21:32
- Güncelleme : 30.10.2020 - 21:43
Türkiye'yi sarsan İzmir depreminde zamana karşı mücadele devam ediyor.
Her geçen dakikanın enkaz altındaki depremzedeler için hayati öneme sahip olduğu şu sıralar, sevindirici bir haber daha geldi.
6 SAAT SONRA SEVİNDİRİCİ HABER
Giray İleri adlı bir vatandaş, 6 saat süren bir çalışma neticesinde enkaz altından yaralı şekilde çıkarıldı.
Depreme, apartmanın 4. katındaki evinde yakalanan İleri, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
Bir kişi 6 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı VİDEO