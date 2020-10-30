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    Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı

    Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı

    İzmir'deki depremin ardından Giray İleri adlı vatandaş 6 saat sonra sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 30.10.2020 - 21:32
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 21:43
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    Türkiye'yi sarsan İzmir depreminde zamana karşı mücadele devam ediyor.

    Her geçen dakikanın enkaz altındaki depremzedeler için hayati öneme sahip olduğu şu sıralar, sevindirici bir haber daha geldi.

    6 SAAT SONRA SEVİNDİRİCİ HABER

    Giray İleri adlı bir vatandaş, 6 saat süren bir çalışma neticesinde enkaz altından yaralı şekilde çıkarıldı.

    Depreme, apartmanın 4. katındaki evinde yakalanan İleri, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

    Bir kişi 6 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı VİDEO

    Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı #1

    Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı #2

    Enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı #3

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