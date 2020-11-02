İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayata yeniden "merhaba" dedi.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.

Elif'in bilincinin açık olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Koca, "Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" paylaşımını yapmıştı.

ELİF'İN DURUMU İYİ

Ege Üniversitesi Hastanesindeki doktoru Bülent Karapınar da tedavi gördüğü odada oyuncaklarıyla oynadığını herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan Elif'ten yeni görüntüler VİDEO