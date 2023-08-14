Hatay, Basra sıcağında yeniden inşa ediliyor Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, 45 dereceyi bulan Basra sıcağında ekiplerin yıkım ve enkaz kaldırma mesaisi sürüyor.

İHA

6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen ve adeta yerle bir olan 11 kent, yeniden inşa ediliyor.

Ekiplerin büyük mücadelesi ile hasarlı binalar yıkılıyor, enkazlar kaldırılıyor.

Tüm bunların gölgesinde de afet konutları yükseliyor.

Hatay'da hummalı çalışma

Depremden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay. Bölgede, çalışmalar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı eşliğinde yürütülüyor.

Ekipler, 45 dereceyi bulan Basra sıcağında hasarlı binaları yıkmaya ve enkazları kaldırmaya devam ediyor.

Ekiplerin zorlu mücadelesi

Sıcak havanın yanına bir de toz eklenince yıkım ekibi, zor anlar yaşıyor.

İş makinasında çalışanlar soğuk su içerek serinlerken sahada çalışan personel, güneşten yanmamak için uzun kollu elbiseler giyerek çalışmalarını sürdürüyor.

"Bayağı zorluyor ama yine de değer"

İş makinası operatörü Hasan Azarer, çalışma esnasında hissedilir hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğunu ifade ederek, “Hava çok sıcak, makine de daha da sıcak. Dışarıda 35 dereceyse makinada 45-50 derece. Bu zorlu şartlarda Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Sıcak hava bizi bayağı zorluyor ama yine de değer. Soğuk su içiyoruz, içeride klimanın üflediği yere sularımızı koyuyoruz.” dedi.

"Zorlu koşullar altında çalışıyoruz"

Zorlu koşullar altında yıkım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Hüseyin Yeter, “Şu an Antakya, Ekinci Mahallesi’ndeyiz. Burası 1. bölge, yıkım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şu an 40 derecenin üzerinde ve bayağı sıcak. Zorlu koşullar altında çalışıyoruz. Hatay’ı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.