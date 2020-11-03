Enkazdan 26 saat sonra kurtarılan Halim Sarı, hayatını kaybetti

İzmir'deki depremin ardından saatler sonra enkaz altından çıkarılan 62 yaşındaki Halim Sarı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İzmir'de, depremin meydana geldiği sırada alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Halim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

26 SAAT SONRA KURTARILDI

Halim Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış o anların görüntüleri paylaşılmıştı.

Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine de "İnşallah" karşılığını vermişti.

3 çocuk babası Sarı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yaşam mücadelesi veren 62 yaşındaki Sarı'dan acı haber geldi.

Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı