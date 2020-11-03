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- Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.
- İHA
- 03.11.2020 - 20:42
- Güncelleme : 03.11.2020 - 21:02
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
MİNİK ELİF AYAĞA KALKTI
Minik Elif, tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı.
Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı VİDEO