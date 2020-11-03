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    Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

    İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 20:42
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 21:02
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    Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

    MİNİK ELİF AYAĞA KALKTI

    Minik Elif, tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı.

    Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.

    Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı VİDEO

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