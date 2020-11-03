Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin ailesi yaşıyor mu?

Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin ailesi yaşıyor mu?

İzmir'de meydana gelen depremin 91. saatinde bir mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan Ayda bebek tüm ülkeye sevinç yaşattı.

Seferihisar açıklarında yaşanan depremde 65. saatte Elif Perinçek’in ardından 91. saatte Ayda Gezgin de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Herkesin umutlarını yeşerten Ayda bebek hakkında merak edilenler...

AYDA GEZGİN KİMDİR?

İzmir'de meydana gelen 6.6' büyüklüğündeki depremin ardından, Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan ve tam 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, 16.12.2017 tarihinde dünyaya geldi. Küçük Ayla'nın doğum yeri ise İzmir Çiğli'dir.

Ayda Gezgin'nin annesinin adı Fidan Gezgin, babasının adı ise Uğur Gezgin'dir.

AYDA BEBEĞİN SON DURUMU NASIL?

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Ayda Gezgin mucizesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, minik Ayda'nın kurtarıldıktan sonra ekiplerden ayran ve su istediğini belirtti.

Rıza Bey Aparmanı enkazına termal battaniye ve serum gönderildi. 3 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen Ayda, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, Ayda'nın sağlık durumun iyi ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

AYDA'YA NASIL ULAŞILDI?

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.

Kadıköy Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Aksoy, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından kendisinin yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma anını anlattı.

Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin ?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini sallad, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.

AYDA BEBEĞİN YAŞAM ÜÇGENİ

91 saat boyunca enkaz altına kalan Ayda bebeğin yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve mutfak tezgahı arasında kalan yaşan üçgeni, Ayda bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

AYDA GEZGİN'İN AİLESİ YAŞIYOR MU?

Ayda’nın annesinden acı haber geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaştı. Babasının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve Ayda'nın yanında olduğu öğrenildi.